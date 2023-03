POL-PDLD: Kandel - Mutiger Autofahrer stoppt Falschfahrer

Wörth (ots) - Ca. 41.000 Euro Sachschaden verursachte ein 85 Jahre alter Porschefahrer, weil er Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselte. Auf der K15 in Richtung A65, Anschlussstelle Wörth-Dorschberg, hielt am Donnerstag gegen 16:40h ein Sattelschlepper verkehrsbedingt an der dortigen Einmündung an. Der nachfolgende Porschefahrer erkannte dies zwar, rutschte aber seinen Angaben zufolge vom Bremspedal auf das Gaspedal ...

mehr