Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freimersheim - Unfall mit verletzter Autofahrerin

Freimersheim (ots)

Leichte Verletzungen erlitt gestern (09.03.2023) eine 19 Jahre alte Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der L 540 zwischen Freimersheim und Hochstadt. Die Frau wollte in Höhe eines Aussiedlerhofs ein mit Warnblinklicht fahrendes Müllauto überholen. Der 49 Jahre alte Fahrer des Müllwagens war gerade im Begriff, rückwärts in den Aussiedlerhof zu fahren und übersah hierbei das überholende Fahrzeug. Bei der Kollision wurde das Auto der 19-Jährigen nach links in den Grünstreifen geschleudert und total beschädigt. Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Der Gesamtunfallschaden liegt bei knapp 20.000 Euro.

