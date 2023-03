Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld/Germersheim/Hördt - Gurtmuffel im Visier

Lingenfeld/Germersheim/Hördt (ots)

Am Donnerstag führten Germersheimer Polizisten gleich mehrere Verkehrskontrollen durch. Bei einer Überwachung des Durchfahrtverbots zwischen Lingenfeld und Westheim wurde ein Verstoß festgestellt. Anschließend wurden die "Gurtmuffel" in der Hamburger Straße in Germersheim ins Visier genommen. Insgesamt mussten 37 Fahrzeugführer ohne Sicherheitsgurt verwarnt werden. Abschließend wurde dann noch das Durchfahrtverbot zwischen Hördt und Rülzheim (Mühlweg) überwacht. Hier kam es dann nochmal zu insgesamt acht Verstößen.

