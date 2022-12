POL-DA: Lampertheim: Autoaufbrecher schlagen Scheibe ein

Riedstadt (ots) - Gleich viermal schlugen Wohnungseinbrecher am Samstag (17.12.) in Erfelden zu. Zwischen 12.25 Uhr und 23.15 Uhr gerieten Wohnhäuser in der Hundsgasse, in der Leeheimer Straße, in der Kurt-Schumacher-Straße und in der Neugasse ins Visier der Kriminellen. Die Täter drangen gewaltsam durch Fenster sowie in einem Fall durch die Terrassentür in die Gebäude ein. Auf ihrer anschließenden Suche nach ...

