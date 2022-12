Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim-Hofheim: Zahlreiche Gartenhütten im Visier Krimineller/Polizei sucht Zeugen

Lampertheim (ots)

Mehrere Schuppen und Gartenanlagen eines Kleintierzuchtvereins "Am Sportplatz" gerieten bereits im Zeitraum zwischen Dienstag (13.12.) und Mittwoch (14.12.) in das Visier Krimineller. Mindestens elf weitere Gartenhüttenaufbrüche wurden zudem am Freitagabend (16.12.) in der an der Landesstraße 3411 befindlichen Kleingartensiedlung "Burgsee" (Im Hamm), festgestellt. Die Tatzeit kann hier bislang allerdings nicht genau eingegrenzt werden. Die Polizei sucht nun in allen Fällen nach Zeugen und vermutet einen Zusammenhang bei den Taten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die ungebetenen Gäste an insgesamt rund zwanzig Gartenhütten zu schaffen. Sie entwendeten unter anderem Werkzeuge und Stromkabel. In vielen Fällen wurde aber auch keine Beute gemacht. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die ungebetenen Besucher Schäden von insgesamt mehreren Tausend Euro.

Mit den Ermittlungen ist das Kommissariat 42 bei der Polizei in Lampertheim betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu erreichen.

