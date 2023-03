Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Bild-Infos

Download

Westheim / L 538 (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Donnerstagnachmittag auf der Landstraße 538 zwischen Bellheim und Westheim in Höhe der Holzmühle. Nach bisherigen Ermittlungen kam ein 55 Jahre alter Krad-Fahrer aus dem Kreis Germersheim aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und schleuderte in das danebenliegende Waldgebiet. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste durch einen Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Spezialklinik geflogen werden. Weitere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt. Ein Gutachter wurde zur weiteren Ermittlung des Unfallgeschehens beauftragt. Zur Unfallaufnahme musste die L538 für etwa drei Stunden voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell