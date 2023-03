Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gommersheim - Unbekannte entwenden Katalysator

Bild-Infos

Download

Gommersheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (TZ: 07.03.2023, 18 Uhr bis 08.03.2023, 8 Uhr) entwendeten Unbekannte an einem Auto, welches in der Hauptstraße zum Parken abgestellt war, den Katalysator. Eine Spurensuche ergab, dass das Teil fachmännisch von der Abgasanlage abgetrennt worden ist. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell