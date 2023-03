POL-PDLD: Gommersheim - Unbekannte entwenden Katalysator

Annweiler (ots) - Am 08.03.2023 gingen im Stadtbereich Annweiler mindestens 2 sogenannte Schockanrufe ein. Ein männlicher Anrufer gab vor eine Frau totgefahren zu haben und werde an die Polizei weitergeben. Die angerufenen erkannten die Masche und legten auf. Sollten noch weitere Anrufe eingegangen sollten diese an die Polizei Annweiler unter 06346-96462519 gemeldet werden. Rückfragen bitte an: Polizeiwache Annweiler PHK Becker Telefon: 06346-96462519 Pressemeldungen der ...

