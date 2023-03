Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Girls'Day 2023 - Die Polizei Edenkoben macht mit!

Am Donnerstag, 27.04.2023 findet wieder der bundesweite Girls'Day statt. Nach zwei Jahren Coronapause öffnet auch die Polizeiinspektion Edenkoben wieder für 15 Mädchen aus den Klassen 5 bis 10 ihre Türen. Wolltest Du schon immer wissen, wie der Arbeitsalltag einer Polizeibeamtin aussieht? Dann komm zum Girls'Day und schnuppere "Polizeiluft"!!! An diesem Tag wollen wir Dir einen Einblick in unseren spannenden und vielfältigen Polizeiberuf bieten. Interesse geweckt? Dann sichert Euch Euren Platz und meldet Euch online unter https://www.girls-day.de/ für unsere Veranstaltung an.

Informationen zum Polizeiberuf, zu den Karrieremöglichkeiten bei der Polizei und zu dem Bewerbungsverfahren erhaltet ihr hier: https://www.polizei.rlp.de/de/karriere/

