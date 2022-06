POL-DU: Rhein: Jet-Ski kentert - Personen retten sich an Land

Duisburg (ots) - Eine offene Tür in einem Wohnhaus am Sternbuschweg hat am Dienstagvormittag (21. Juni, 10:30 Uhr) eine Nachbarin misstrauisch gemacht. Aus der Wohnung habe es stark nach Cannabis gerochen, also informierte die Frau die Polizei. Eine Streife betrat die Wohnung und stellte im Wohnzimmer und im Schlafzimmer sogenannte Grow-Zelte fest, in denen sich ...

