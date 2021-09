Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in zwei Doppelhaushälften

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bisher unbekannte Täter brachen zwischen Sonntag und Mittwoch in zwei nebeneinanderliegende Doppelhaushälften in der Theodor-Heuss-Straße ein. Die Unbekannten nutzen die Abwesenheit der Hauseigentümer und gelangten über den Garten auf das Grundstück. Von dort schlugen sie das Glasfenster einer Terrassentür ein und betraten die erste Doppelhaushälfte. Nachdem die Täter einen Safe aus der Verankerung gerissen hatten, verließen sie das Haus wieder. An der benachbarten Haushälfte bohrten die Täter einen Fenstergriff auf und konnten sich so Zutritt zum Haus verschaffen. In den Wohnräumen durchsuchten die Täter mehrere Schränke und Schubladen. In beiden Wohnhäusern wurden Spuren gesichert. Diese werden nun durch die Kriminaltechnik Heidelberg ausgewertet. Zeugen, welche etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch (Tel.: 06222/5709-0) in Verbindung zu setzen.

