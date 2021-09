Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Trotz Fahrverbot gefahren

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Beamte des Polizeireviers Wiesloch kontrollierten am Mittwochvormittag gegen 9 Uhr einen 20-jährigen Fahrzeugführer auf der B3 in Fahrtrichtung Nußloch. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass dem Mann kürzlich aufgrund einer Trunkenheitsfahrt der Führerschein entzogen wurde. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Aufgrund des wiederholten Verkehrsverstoßes muss der Mann jetzt damit rechnen, dass seine Geeignetheit zur Teilnahme am Straßenverkehr geprüft wird.

