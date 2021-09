Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Autoaufbruch - Zeugen gesucht

Mannheim-Oststadt (ots)

Laptop, Handy und Geldbeutel entwendete ein bislang unbekannter Täter am Mittwochabend aus einem geparkten BMW in der Gottlieb-Daimler-Straße. Zwischen 19:45 Uhr und 22:00 Uhr schlug der Täter die hintere Seitenscheibe des Wagens ein, um an die Gegenstände auf dem Rücksitz zu gelangen. Allein der Diebstahlschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und / oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621/174-3310 zu melden.

