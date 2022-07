Polizei Köln

POL-K: 220715-1-K Autobrand in Porz - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung an einem Auto in der Nacht zu Freitag (15. Juli) in Köln-Porz suchen die Ermittler des Kriminalkommissariats 15 dringend Zeugen.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge war der auf einem Parkplatz an der Lütticher Straße abgestellte Opel gegen 2.30 Uhr in Brand geraten. Die Flammen hatten anschließend von dem ausgebrannten Fahrzeug auf zwei daneben stehende Autos übergegriffen.

Die eingesetzten Ermittler prüfen derzeit, ob ein Zusammenhang zu den mutmaßlichen Brandstiftungen in den Stadtteilen Ostheim und Vingst vom 12./13. Juli besteht. Eine erste Auswertung der Spurenlage hat diesbezüglich allerdings keine konkreten Anhaltspunkte ergeben.

Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Köln unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (al/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell