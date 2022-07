Polizei Köln

POL-K: 220714-6-REK/BAB 12-Tonner verunfallt auf der Autobahn 4 - erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

Köln (ots)

Ein 12-Tonner (Fahrer 53) ist am späten Donnerstagnachmittag (14. Juli) gegen 17 Uhr auf der Autobahn 4 kurz vor der "Tank- und Rastanlage Frechen" mit einer mobile Absperrung kollidiert und auf die Seite gekippt. Rettungskräfte behandelten den schwerverletzten 53-jährigen Fahrer und brachten ihn zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten kommt es auf der A 4 in Richtung Köln derzeit zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. In Kürze soll der Verkehr ab dem Autobahnkreuz Kerpen auf die A 61 abgeleitet werden. (mw/de)

