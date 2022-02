Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz am Puschkinplatz

Gera (ots)

Gera: Samstagnacht (20.02.2022), kurz nach 02:00 Uhr kamen Polizeibeamte im Bereich einer Bar am Puschkinplatz zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen verhielt sich ein 29-jähriger Mann gegenüber anderen Anwesenden äußerst aggressiv und provokant, wobei Beleidigungsäußerungen getätigt worden sein sollen. Zudem sei es zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit bislang unbekannten Beteiligten gekommen, was die Anforderung eines Rettungswagens für den 29-Jährigen zur Folge hatte. Da der Herr sich nicht beruhigen ließ, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen. Während des Einsatzes vor Ort kam es zudem zu Beleidigungsäußerungen gegenüber den vor Ort befindlichen Polizeibeamten. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Gesamtgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen, welche Hinweise dazu geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

