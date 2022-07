POL-K: 220714-5-K Vermisstenfahndung nach zwölfjährigem Mädchen des Polizeipräsidiums Südosthessen - Offenbach - Bezüge nach Köln

Köln (ots) - Nach dem Raub einer hochwertigen Armbanduhr eines 53 Jahre alten Mannes in einem Parkhaus in der Kölner Innenstadt am Mittwochnachmittag (13. Juli) sucht die Polizei nach zwei Verdächtigen. Die beiden Männer sollen den Köln-Besucher gegen 15 Uhr im "Gertrudenparkhaus" auf der Breite Straße ...

