Polizei Köln

POL-K: 220714-4-K Hochwertige Armbanduhr in Parkhaus in der Breite Straße geraubt - Zeugenaufruf

Köln (ots)

Nach dem Raub einer hochwertigen Armbanduhr eines 53 Jahre alten Mannes in einem Parkhaus in der Kölner Innenstadt am Mittwochnachmittag (13. Juli) sucht die Polizei nach zwei Verdächtigen. Die beiden Männer sollen den Köln-Besucher gegen 15 Uhr im "Gertrudenparkhaus" auf der Breite Straße angegriffen und ihm eine Armbanduhr der Marke "Glashütte" vom Handgelenk gerissen haben. Anschließend flüchteten die Angreifer in Richtung Gertrudenstraße.

Der Überfallene schätzt einen der Männer auf Mitte 40 und beschreibt ihn als korpulent. Zur Tatzeit trug er ein weißes Hemd und eine schwarze Herrenhandtasche. Sein Mittäter soll etwas über 50 Jahre alt sein und ein blaues Polo-Shirt getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen eingeleitet, bittet um Zeugenhinweise und fragt: Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben zu den flüchtigen Männern machen? Wem wurde die hochwertige Uhr im Wert von etwa 12.000 Euro zum Kauf angeboten? Hinweise bitte telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Aufgrund identischer Personenbeschreibungen und der ersten Auswertung von Videoaufzeichnungen aus dem Parkhaus prüfen die Ermittler außerdem Zusammenhänge zu einem Trickdiebstahl wenig später in Kalk (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5273382). (mw/kk)

