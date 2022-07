Polizei Köln

POL-K: 220714-3-K Festnahme nach Trickdiebstahl - mehr als 50.000 Euro Beute

Köln (ots)

Polizisten haben am Mittwochnachmittag (13. Juli) einen mutmaßlichen Trickdieb (47) im Stadtteil Kalk festgenommen. Dem Mann wird vorgeworfen, gemeinsam mit zwei bislang unbekannten Mittätern, gegen 16 Uhr einen 63 Jahre alten Schmuckhändler auf der Kalker Hauptstraße zunächst abgelenkt und derweil aus dessen Mercedes eine Tasche mit Schmuck und Bargeld im Wert von mehr als 50.000 Euro entwendet zu haben. Ein unabhängiger Zeuge hatte die Verdächtigen beim Durchsuchen der Tasche in der Hollweghstraße beobachtet, gefilmt und die Polizei verständigt.

Den Diebstahl der Tasche selbst bemerkte der Schmuckhändler erst kurze Zeit später bei seinem nächsten Kunden am Eigelstein. Anhand von Videoaufnahmen erkannten Polizisten der Videoleitstelle den 47-Jährigen, der während des Diebstahls das Opfer abgelenkt haben soll, einige Stunden später auf der Kalker Hauptstraße. Der Videobeobachter lotste eine Streife zu einem Café in Kalk, wo sie den Gesuchten festnehmen konnten und bei ihm Teile der Beute sowie Drogen sicherstellten. Die anschließend durch die Staatsanwaltschaft angeordnete Wohnungsdurchsuchung in der Innenstadt brachte weiteres Bargeld zutage.

Der Festgenommene, der bereits einschlägig polizeibekannt ist, soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Das Kriminalkommissariat 74 führt die Ermittlungen und fahndet nach den beiden unbekannten Männern und der weiteren Beute. (mw/kk)

