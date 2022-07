Polizei Köln

POL-K: 220714-7-K Spezialeinheiten nehmen 37-jährigen Tatverdächtigen in Neubrück vorläufig fest

Köln (ots)

Am frühen Donnerstagabend (14. Juli) haben Polizisten eines Spezialeinsatzkommandos einen 37-jährigen Mann im Stadtteil Neubrück vorläufig festgenommen. Gegen den Verdächtigen lag ein Durchsuchungsbeschluss vor, da er im Verdacht steht, gestern Nachmittag (13. Juli) ein hochwertiges E-Bike aus einer Wohnung in Dünnwald entwendet zu haben. Nach Informationen der Ermittler sollte er das Fahrrad in seiner Wohnung in der Robert-Schuman-Straße versteckt haben. Da Anhaltspunkte auf eine Bewaffnung des 37-Jährigen vorlagen, erfolgte der Zugriff durch die Spezialeinheiten gegen 18.30 Uhr in einem der oberen Geschosse des Mehrfamilienhauses. Als die Beamten die Wohnungstür gewaltsam öffneten, hangelte sich der mutmaßliche Fahrraddieb von seinem Balkon nach unten. Zwei Etagen tiefer gelangte er in eine benachbarte Wohnung. Hier griffen die Einsatzkräfte zu. Dabei leistete der Mann Widerstand und erlitt leichte Verletzungen.

Aktuell durchsuchen Kriminalbeamte die Wohnung und sichern Beweismittel. Mit weiteren Informationen ist nicht vor Freitagmittag zu rechnen. (mw/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell