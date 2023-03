Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrskontrollen

Edenkoben (ots)

Erneut wurden am heutigen Morgen (09.03.2023, 9 Uhr bis 12 Uhr) 14 Autofahrer kontrolliert, weil sie während der Fahrt telefonierten. Sie erhalten einen Bußgeldbescheid in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt in Flensburg. Bereits am vergangenen Dienstag wurden 12 Autofahrer mit dem Handy am Ohr erwischt. Die Polizei mahnt: Während der Fahrt am Handy Nachrichten beantworten und/oder den Instagram-Feed abchecken ist für viele Autofahrer/-innen eine Routine. Was auf der heimischen Couch ohne Folgen bleibt, kann am Autosteuer aber fatal enden.

