Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ratzeburg (ots)

23. Januar 2023 | Kreis Stormarn - 19.01.2023 - Reinbek

Am Donnerstag (19. Januar 2022) kam es gegen 17:15 Uhr in der Bergstraße in Reinbek zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein blauer Kleinwagen die Bergstraße in Richtung "Am Rosenplatz". Er ordnete sich auf den Linksabbieger- Streifen zum Supermarkt- Parkdeck ein. Hierbei stieß er seitlich gegen einen entgegenkommenden Linienbus und entfernte sich anschließend unerkannt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden am Bus wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen und den Unfallverursacher. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum verursachenden Fahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Reinbek unter der Telefonnummer: 040-727 707 0 entgegen.

