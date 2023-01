Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Die Tage werden wieder länger, aber...

Ratzeburg (ots)

20. Januar 2023 - Kreis Stormarn - 20.01.2023 - Ahrensburg

Nach wie vor nutzen die Einbrecher die Dunkelheit und die Abwesenheit der Hausbewohner aus, um sich an Terrassentüren und Fenstern zu schaffen zu machen. Der Schaden für die Eigentümer ist oft nicht mit Geld aufzurechnen. Daher gilt: "Seien Sie weiterhin wachsam" und melden Sie verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten den Einbruchschutz zu erhöhen. Nutzen sie diese, um ungewollte Besucher fern zu halten. Ihre Polizei berät sie gern.

So wie heute unter im Bereich des Polizeirevieres Ahrensburg. Dort waren 8 Beamte und Beamtinnen in Wohngebieten und an den Bahnhöfen unterwegs und haben gezielt auf vermeintliche Kleinigkeiten und offensichtliche Nachlässigkeiten hingewiesen, die Täter dazu animieren, in bestimmte Häuser und Wohnungen einzubrechen. Die Beamten haben auch entsprechendes Präventionsmaterial zum Einbruchschutz verteilt.

Insgesamt wurden etwa 39 Personen angetroffen. In 10 Haushalten wurde niemand angetroffen, Hinweiszettel mit offensichtlichen Nachlässigkeiten wurden eingeworfen.

Nutzen Sie dazu auch gerne die Informations- und Beratungsangebote der Landespolizei unter www.polizei.schleswig-holstein.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell