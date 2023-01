POL-RZ: Geschädigten einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Polizeidirektion Ratzeburg

20. Januar 2023 | Kreis Stormarn - 09.01.2023 - Reinbek

Bereits am 09.01.2023 ist es auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Reinbek zu einem Verkehrsunfall gekommen, wobei sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist gegen 13.00 Uhr die Fahrzeugführerin eines grauen Porsche beim Ausparken gegen zwei Fahrzeuge gestoßen. Ein beschädigte VW war noch vor Ort, jedoch gibt es keine Hinweise mehr auf das zweite geschädigte Fahrzeug.

Deshalb fragen die Ermittler der Polizei Reinbek: Wer hat sein Fahrzeug am 09.01.2023, gegen 13.00 Uhr auf dem Parkplatz in der Bahnhofstr. 15a in Reinbek geparkt und an diesem einen frischen Unfallschaden festgestellt. Der Geschädigte, aber auch weitere Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 040/727707-0 zu melden.

