POL-RZ: Fake-Nachrichten - Person sei mit Axt unterwegs

Ratzeburg (ots) - 18. Januar 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 17.01.2023 - Geesthacht Die Polizei hat gestern Nachmittag einen 16-jährigen Mann festgenommen, nachdem er zuvor in einem Supermarkt in der Spandauer Straße in Geesthacht versuchte diverse Waren (u.a. Alkoholika und Drogerieartikel) zu entwenden. Nach derzeitigen Erkenntnissen packte der Jugendlichen Waren im Wert von ca.1600 Euro in einen Einkaufswagen. ...

