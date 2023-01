Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Festnahme nach versuchtem Diebstahl

Ratzeburg (ots)

18. Januar 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 17.01.2023 - Geesthacht

Die Polizei hat gestern Nachmittag einen 16-jährigen Mann festgenommen, nachdem er zuvor in einem Supermarkt in der Spandauer Straße in Geesthacht versuchte diverse Waren (u.a. Alkoholika und Drogerieartikel) zu entwenden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen packte der Jugendlichen Waren im Wert von ca.1600 Euro in einen Einkaufswagen. Dabei fiel er dem Verkaufsleiter und einem Warenhausdetektiv auf. Noch vor dem Erreichen der Kassenzone bemerkte der Hamburger, dass er beobachtet wurde, ließ seinen Warenkorb zurück und flüchtete aus dem Supermarkt.

Aufgrund einer vorliegenden Personenbeschreibung des Jugendlichen konnte dieser wenig später in der Kreuzberger Straße in Geesthacht angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche wieder entlassen. Er wird sich nun wegen des versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten müssen.

