POL-RZ: Zwei Wohnmobile entwendet - Kriminalpolizei ermittelt

Ratzeburg (ots)

17. Januar 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 15.-16.01.2023 - Schwarzenbek

In der Nacht zum Montag (16.01.2023) sind in Schwarzenbek zwei Wohnmobile entwendet worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib der Fahrzeuge geben könne.

Nach ersten Erkenntnissen drangen im Tatzeitraum vom 15.01.2023, 16.00 Uhr bis zum 16.01.2023, 08.00 Uhr bislang Unbekannte gewaltsam auf ein Betriebsgelände in der Röntgenstraße in Schwarzenbek ein. Von dort entwendete sie zwei Wohnmobile, der Marke FCA Italy vom Typ K60 FT und K65 ET. Die beiden Fahrzeuge haben einen Wert von ca. 130.000 Euro und sich nicht zugelassen.

Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich an die Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0 wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell