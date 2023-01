POL-RZ: Ponymähne beschnitten - Wer kann Hinweise geben

Ratzeburg (ots) - 16. Januar 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 09.01.2023 - Ratzeburg Wie bereits berichtet, ist es am 09.01.2023 in der Schmilauer Straße in Ratzeburg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Siehe Meldung im Presseportal: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/5412181 Das Polizeirevier in Ratzeburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und sucht Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat und ...

