Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Betrunkener verursacht Unfall und setzt sich ab

Ratzeburg (ots)

18. Januar 2023 | Kreis Stormarn - 18.01.2023 - Oststeinbek

Heute Morgen, gegen 01.55 Uhr, ereignete sich auf der Möllner Landstraße in Oststeinbek ein Verkehrsunfall. Dessen Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 31-jähriger Hamburger mit einem 5'er BMW die L94 aus Richtung Glinde kommend in Richtung Ortsmitte Oststeinbek. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen BMW und schleuderte in einen Gartenzaun. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort.

In unmittelbarer Nähe zum Unfallort, in der Möllner Landstraße in Glinde, wurde der 31-Jährige in seinem Fahrzeug sitzend angetroffen. Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit nahmen die Beamten Atemalkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,19 Promille. Er musste sich dementsprechend einer Blutprobenentnahme stellen. Zudem war der Hamburger auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Des Weiteren offenbarten die Polizisten dem 31-jährigen, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl eines Amtsgerichts vorlag. Der Hamburger konnte die Vollstreckung der Strafe mit der Leistung einer Sofortzahlung nicht abwenden, so dass er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Er wird sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Unerlaubten Entfernen vom Unfallort und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell