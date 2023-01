Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Hochwertiges Fahrzeug entwendet - Zeugenhinweise erbeten

Ratzeburg (ots)

20. Januar 2023 | Kreis Stormarn - 18./19.01.2023 - Elmenhorst

In der Nacht vom 18.01.2023, 23.15 Uhr auf den 19.01.2023, bis 07.30 Uhr, wurde ein hochwertiger Daimler-Benz S350 d aus der Jersbeker Straße in Elmenhorst entwendet.

Der Geschädigte parkte den schwarzen Mercedes auf einem frei zugänglichen Grundstück.

Wie man in das Fahrzeug gelangen und es anschließend starten konnte, ist bislang unbekannt.

Der Wert des Pkw wird auf ca. 45.000,- Euro geschätzt.

Die Polizei bittet um Mithilfe und sucht Zeugen: Wem ist in der Jersbeker Straße in Elmenhorst im Tatzeitraum etwas aufgefallen? Wer kann Hinweise zum möglichen Verbleib des Fahrzeuges geben? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell