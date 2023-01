Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Ergebnisse mehrerer Polizeikontrollen

Ratzeburg (ots)

20. Januar 2023 | Kreis Stormarn - 18. / 19.01.2023 - Reinfeld / Bad Oldesloe

Die Beamten der Polizeistation Reinfeld haben am 18.01.2023 mehrere Kontrollen mit verschiedenen Zielrichtungen durchgeführt.

So lag das Augenmerk am Vormittag, zwischen 07.00 Uhr und 09.00 Uhr, auf den vorhandenen und zu nutzenden Sicherheitseinrichtungen der Kinder, als Mitfahrer in Fahrzeugen sowie auf der vorgeschriebenen Fahrradausstattung der zur Schule radelnden Kinder- und Jugendlichen.

Erfreulicherweise mussten bei 100 kontrollierten Fahrzeugen nur zwei mündliche Verwarnungen ausgesprochen werden, weil die Kinder noch nicht ganz die erforderliche Körpergröße hatten, um ohne eine Sitzerhöhung mitfahren zu dürfen.

Bei den kontrollierten 25 Fahrrädern wurden 20 Prozent aufgrund nicht ausreichender Beleuchtung beanstandet.

Zwischen 11.30 Uhr und 13.50 Uhr überwachten die Beamten die Einhaltung der Gurtbenutzung sowie das Verbot der Benutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt. Daran hielten sich jeweils drei Fahrzeugführer nicht und müssen nun mit einem Verwarn- bzw. Bußgeld rechnen. Überprüft wurde in diesem Zusammenhang auch, ob die Fahrzeugführer das Rotlicht am Bahnübergang in der Mahlmannstraße einhielten. Hier gab es während des Kontrollzeitraumes keine Beanstandungen.

Im Bad Oldesloer Innenstadtbereich fanden am 19.01.2023 Kontrollen zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr sowie zwischen 13.00 und 15.30 Uhr statt. Hier lag der Kontrollschwerpunkt ebenfalls auf den Verstoß gegen die Benutzung eines Mobiltelefons und der Nichtbenutzung eines Gurtes. Es wurden sieben Fahrzeugführer kostenpflichtig verwarnt, da sie nicht angeschnallt im Pkw fuhren. Sechs Fahrer benutzten ein Handy und müssen nun mit einem Bußgeld rechnen. Des Weiteren wurden diverse Fahrzeugmängel aufgedeckt, z. Bsp. längst fällige Hauptuntersuchungen, defekte Beleuchtung und auch nicht mitgeführtes Erste-Hilfe-Material. Einige Fahrzeugführer konnten die erforderlichen Zulassungspapiere oder Führerscheine nicht vorzeigen.

Mit den durchgeführten Kontrollen und noch weiteren folgend, möchten wir zur Senkung der Unfallzahlen und Reduzierung der Unfallfolgen beitragen sowie auf die Risiken und Folgen des Fehlverhaltens im Straßenverkehr hinweisen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell