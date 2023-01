POL-RZ: Telefonstörung bei der Polizeidirektion Ratzeburg

Ratzeburg (ots) - 23. Januar 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 21.01.2023 - Seedorf Am 21.01.2023, gegen 17.45 Uhr, wurden die Bewohner eines Hauses in der Bergstraße in Seedorf durch einen angesprungenen Rauchmelder aufmerksam auf bereits austretenden Qualm im Bereich des Schornsteins. Sie informierten umgehend die Rettungskräfte. Bei ihrem Eintreffen schlugen dann bereits Flammen aus dem Dach. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Feuer im Kamin dafür ursächlich sein, ...

