POL-PDLD: Flemlingen - Unangepasste Geschwindigkeit

Flemlingen (ots)

Wirtschaftlicher Totalschaden entstand am Fahrzeug eines 18 Jahre alten PKW-Fahrers, der gestern Mittag (09.03.2023, 13.30 Uhr) in einer Kurve auf der L 512 zwischen Flemlingen und Hainfeld aufgrund regennasser Fahrbahn und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam. Vermutlich verlor er hierbei in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen BMW, schleuderte nach links in die Schutzplanke und riss diese mit voller Wucht aus der Verankerung. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei 10.000 Euro.

