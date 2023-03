Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - PKW-Brand

Edenkoben (ots)

Zu einem PKW-Brand kam es gestern Abend (09.03.2023, 20.18 Uhr) in der Rathenaustraße. Eine 55 Jahre alte BMW-Fahrerin nahm während der Fahrt Brandgeruch wahr. Sie hielt an und musste feststellen, dass an ihrem Fahrzeug vermutlich wegen einem technischen Defekt eine Rauchentwicklung entstand. Die alarmierte Feuerwehr hatte den PKW-Brand schnell unter Kontrolle. Für die Löscharbeiten musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell