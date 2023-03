Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Pedal verwechselt kommt teuer zu stehen

Wörth (ots)

Ca. 41.000 Euro Sachschaden verursachte ein 85 Jahre alter Porschefahrer, weil er Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselte. Auf der K15 in Richtung A65, Anschlussstelle Wörth-Dorschberg, hielt am Donnerstag gegen 16:40h ein Sattelschlepper verkehrsbedingt an der dortigen Einmündung an. Der nachfolgende Porschefahrer erkannte dies zwar, rutschte aber seinen Angaben zufolge vom Bremspedal auf das Gaspedal ab. Dadurch beschleunigte der Sportwagen stark und kollidierte mit dem Heck des Sattelaufliegers. Die beiden Insassen des Porsche wurde leicht verletzt und vorsorglich durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht. Der Verkehr war für knapp eineinhalb Stunden durch Absicherungs- und Abschleppmaßnahmen beeinträchtigt.

