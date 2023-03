Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Böbingen/Maikammer - Zwei Unfallfluchten mit alkoholisierten Fahrern

Böbingen/Maikammer (ots)

Zwei Unfallfluchten mit Fahndungserfolgen hatte die Polizei Edenkoben am heutigen Freitag zu verbuchen. Zunächst beschädigte gegen 12:15 Uhr ein 39-jähriger PKW-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Edenkoben einen geparkten PKW Mercedes Benz in der Straße "Schöngewanne" in Böbingen, verursachte hierbei einen Gesamtschaden von ca. 13.000 Euro und entfernte sich hiernach mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallörtlichkeit. Der Fahrer konnte von einer Streife der Polizei Speyer kurz darauf in Hanhofen festgestellt und bei ihm ein Atemalkoholwert von 1,8 Promille ermittelt werden. Zu allem Überfluss hatte der Mann noch eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel im Fahrzeug. Ebenfalls alkoholisiert, mit einem später festgestellten Atemalkoholwert von 1,58 Promille, setzte sich ein 57-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Maikammer gegen 13:30 Uhr hinter das Steuer seines Audi und wollten diesen in der Prälat-Eichenlaub-Straße in Maikammer auf der Fahrbahn wenden. Hierbei setzte er den PKW gegen eine anliegende Begrenzungsmauer und beschädigte diese. Auch er entfernte sich zunächst von der Unfallörtlichkeit, konnte aber ebenfalls wenig später kontrolliert werden. Wie ermittelt werden konnte, war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Beiden Fahrern wurden Blutproben entnommen, der Führerschein des 39-Jährigen wurde sichergestellt und gegen beide Fahrer werden Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

