Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Auto

Silberhausen (ots)

Ein abgestellter Pkw auf dem Parkplatz am Bahnhof Silberhausen war Wochenende das Ziel von Dieben. Eine 41-jährige Frau hatte das Auto am Donnerstag dem 19.01.2023 dort abgestellt. Bei ihrer Rückkehr am Sonntagabend bemerkte sie dann eine eingeschlagene Seitenscheibe. Das Auto war wurde durchwühlt und eine geringe Menge an Bargeld gestohlen. Die hinzugerufene Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

