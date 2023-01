LPI-NDH: Tödlicher Verkehrsunfall

Sondershausen (ots) - Einbrecher verschafften sich am Wochenende Zutritt zu einem Gartenhaus in Sondershausen. Um in das, im Rosstal gelegene, Gartenhaus zu gelangen wurden Holztor und Haustür durch die Täter beschädigt. Danach stahlen die Täter verschiedene Beutestücke im Gesamtwert von über 2000 Euro. Die Schäden welche durch den Einbruch verursacht wurden, werden auf ca. 500 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

