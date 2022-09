Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hoya (ots)

(MW) Auf dem großen Parkplatz des Aldi Marktes kam es am 26.09.22, in der Zeit zwischen 11.30 bis 13.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. An einem Pkw der ebenfalls dort ansässigen Pizza-Blitz-Flotte kam es, offenbar durch ein Nutzfahrzeug, welches auf dem Parkplatz rangiert haben könnte, zu einem Heckschaden. So wurde die gesamte Heckscheibe eines Pkw komplett beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben könne, werden gebeten, sich mit der Polizei Hoya unter Tel. 04251-934640 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell