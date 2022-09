POL-NI: Verkehrsunfallflucht im Kreisel Hoya

Hoya (ots) - tei Am heutigen Montagmittag ist es gegen 13:25 Uhr in der Deichstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein Sattelzug touchierte in Höhe der Gaststätte "Lindenhof" im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Dadurch entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden am Fahrzeug. Nach Angaben mehrerer Zeugen stieg der Beifahrer des ...

mehr