POL-PDLD: Zeugen nach Tageswohnungseinbruch gesucht

Am Freitagabend drangen ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Zeiskamer Straße ein. In der Zeit von 17:30 Uhr bis 21:00 Uhr hebelten sie die rückwärtige Terrassentür auf und durchwühlten das Wohn- und Esszimmer. Mit einem Diebesgut von 250 Euro Bargeld machten sich die Täter aus dem Staub. An der Terrassentür verursachten sie einen weitaus höheren Schaden. Hinweise zu den Tätern oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 955-0 entgegen.

