POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Germersheim / B9 (ots) - Gegen 14:00 Uhr kam es am heutigen Freitagmittag zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der Bundesstraße 9 zwischen den Anschlussstellen Germersheim-Mitte und Germersheim-Süd. Aus diesem Grund muss zum Zwecke der Bergung und Verkehrsunfallaufnahme die Bundesstraße 9 in diesem Bereich kurzzeitig gesperrt werden. Wir bitten aktuell von Anfragen abzusehen. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

