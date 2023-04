POL-AUR: Westerholt - Einbruch in Schuppen

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Aurich - Auto beschädigt Unbekannte haben am Dienstag in Aurich ein Auto beschädigt. Vor einem Wohnhaus in der Von-Halem-Straße wurde bei einem Opel Astra ein Außenspiegel zerstört. Die Tat ereignete sich zwischen 9 Uhr und 18.45 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die ...

