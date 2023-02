Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Täter stehlen Schmuck bei Einbruch

Hamm-Heessen (ots)

Unbekannte sind am Dienstag, 21. Februar, zwischen 17 Uhr und 19.15 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung an der Schottschleife eingebrochen.

Durch ein auf Kipp stehendes Fenster stiegen sie in die Wohnung ein, entwendeten Schmuck im Wert eines vierstelligen Betrages und flüchteten.

Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell