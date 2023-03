POL-AC: Unfall in Aachen: Fußgängerin wird schwer verletzt

Stolberg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Innenstadt ist gestern Nachmittag (08.03.2023) eine Frau schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein Autofahrer (47 Jahre alt aus Alsdorf) kurz vor 16.30 Uhr mit seinem Wagen aus Richtung Kaiserplatz in die Straße "An der Krone" abbiegen. Zur gleichen Zeit überquerte eine Frau aus Stolberg den dortigen Fußgängerüberweg. Beim Abbiegen erfasste das ...

mehr