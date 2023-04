Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn/Moormerland - Verfolgungsfahrt endete in Veenhusen

Aurich/Leer (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der PI Aurich/Wittmund und der PI Leer/Emden

Zu einer Verfolgungsfahrt kam es in der Nacht zu Donnerstag zwischen Großefehn und Veenhusen. Einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund fiel gegen 0.35 Uhr in der Hauptwieke in Großefehn ein VW mit polnischen Kennzeichen auf. Die Beamten wollten das Fahrzeug daraufhin im Postweg kontrollieren und gaben dem Fahrzeugführer Anhaltesignale. Diese wurden jedoch vom Fahrzeugführer ignoriert, der sich mit hohen Geschwindigkeiten einer Kontrolle entzog. Unter Hinzuziehung von weiteren Streifenwagen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund sowie der Polizeiinspektion Leer/Emden führte die Verfolgung des zu kontrollierenden Pkw über Timmel und Neermoor bis nach Veenhusen.

Der Pkw erreichte zwischenzeitlich innerorts Geschwindigkeiten von 150 Stundenkilometern und auch Rot zeigende Ampeln wurden von dem vor der Polizei flüchtenden Fahrer ignoriert.

In Veenhusen konnte der Flüchtende von Beamten der Polizeiinspektion Leer/ Emden auf der Koloniestraße mithilfe einer technischen Sperrmaßnahme gestoppt werden.

Die Beamten kontrollierten daraufhin das Fahrzeug und die vier Insassen.

Der 26-jährige Fahrzeugführer aus Moormerland war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem war der Pkw nicht zugelassen. Ebenfalls in dem Auto befanden sich zwei 16-Jährige und ein 19-Jähriger aus der Gemeinde Moormerland. Es wurden unter anderem Falschgeld und ein Messer aufgefunden und vor Ort sichergestellt.

Die kontrollierten Insassen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und die Minderjährigen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Es wurden diverse Strafverfahren eingeleitet. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Andere Verkehrsteilnehmer kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden.

