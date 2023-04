Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund von Freitag/Samstag, 28./29.04.2023

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen Am Freitagnachmittag kam es im Kreuzungsbereich der Egelser Straße / Heerenkamp zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Eine 34-jährige aus Aurich befuhr mit ihrem Pkw VW Tiguan den Heerenkamp in Richtung der Egelser Straße. Hier übersah sie den von links kommenden VW Up einer 51-jährigen aus Ihlow, welche die Egelser Straße in Richtung Aurich befuhr und vorfahrtsberechtigt war. Durch die Kollision wurden beide Beteiligte leicht verletzt. Der VW Up war zudem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an beiden Pkw wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Ihlow - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Kraftfahrzeug in der Zeit von Freitagnacht bis Freitagnachmittag die Friesenstraße aus Riepe kommend in Richtung Emden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei die Berme. Im Anschluss entfernte er sich vom Unfallort, ohne die Art und Weise seiner Beteiligung und seine Personalien bekanntzugeben. Durch den Unfall wurde die Berme aufgewühlt und sackte aufgrund des anhaltenden Regens leicht ab. Der Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter Telefon 04941-6060 entgegen.

Kriminalitätsgeschehen

Sonstiges

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz der Raiffeisen Volksbank Am Mittwoch kam es auf dem Parkplatz der Raiffeisen Volksbank, Zufahrt von der Großen Hinterlohne, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der zurzeit unbekannte Verursacher beschädigte das abgeparkte schwarze Kfz des Geschädigten. Im Anschluss verließ der Verursacher den Verkehrsunfallort, ohne in irgendeiner Art und Weise den Verkehrsunfall anzuzeigen. Die Tat wurde mittels Videoüberwachung dokumentiert. Weiter können sachdienliche Hinweise der Polizei in Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 mitgeteilt werden.

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien Im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag haben zurzeit unbekannte Täter mittels nicht wasserlöslichem Stift eine Wand im Erdgeschoß des Mehrparteienhauses in der Kirchstraße beschmiert. Ferner wurde auch die Briefkastenanlage durch die Täter bemalt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Sonstiges

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Verkehrsunfall mit Trunkenheit Am Freitag, um 13.06 h, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Wittmund Schmiedestraße/ Eggelinger Straße zu einem Verkehrsunfall, als eine 78 Jahre alte Wittmunderin mit ihrem PKW gegen einen geparkten PKW fuhr. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten bei der Fahrerin Atemalkoholgeruch fest. Da die Frau keinen Atemalkoholtest machen konnte, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Kriminalitätsgeschehen

Sonstiges

