Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Geldbörse gestohlen

Unbekannte haben am Dienstag in einem Supermarkt in Wittmund eine Geldbörse gestohlen. Die Täter entwendeten das Portemonnaie beim Einkaufen in einem Discounter an der Esenser Straße aus dem Einkaufsbeutel einer 89 Jahre alten Frau. Die Tatzeit ist zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Esens - Polizei sucht Fahrer eines roten Kleinwagens

Die Polizei sucht den Fahrer eines roten Kleinwagens, der am Donnerstag in Esens mit einer Radfahrerin zusammengestoßen ist. Der Unbekannte fuhr gegen 8.40 Uhr mit seinem Auto auf dem Nordring in Richtung Neuharlingersiel und wollte nach rechts in die Theodor-Thomas-Straße abbiegen. Hierbei übersah er offenbar eine entgegenkommende 15-Jährige Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Das Mädchen wurde leicht verletzt. Auch das Fahrrad wurde beschädigt. Der Unfallverursacher soll noch ausgestiegen sein, hinterließ jedoch keine Personalien und fuhr davon. Es soll sich um einen etwa 70 bis 75 Jahre alten Mann in einem roten Kleinwagen gehandelt haben. Der Mann war etwa 1,80 Meter groß, hatte graue Haare und war mit einer schwarzen Hose und einem Strickpullover bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei Esens unter der Telefonnummer 04971 926500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell