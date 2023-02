Polizei Salzgitter

POL-SZ: --SALZGITTER-- Pressemitteilung für den Bereich SALZGITTER in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 07.02.2023:

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Peine (ots)

"Medienscoutz"- Ein gemeinsames Projekt in Salzgitter

In der Jugendkulturwerkstatt Forellenhof in Salzgitter haben am 07.02. Claudia Kramer als Beauftragte für Jugendsachen der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel und André Greco, Medienbeauftragter der Stadt Salzgitter, das Projekt "Medienscoutz" vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein Präventions- und Medienkompetenzprojekt, um Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe Unterstützung und Handlungssicherheit in der digitalen Welt zu vermitteln. Besonderheit dabei ist, dass sich engagierte Schülerinnen und Schüler weiterbilden lassen, um dann an ihrer Schule als Ansprechpartner für Mitschüler zur Verfügung zu stehen. Betreut durch externe Medienprofis bieten sie Unterstützungsangebote bei Problemen und leisten Aufklärung vor Gefahren im Internet Vor einem interessierten Publikum, mit Vertreterinnen und Vertretern nahezu aller weiterführenden Schulen Salzgitters, fanden Volker Warnecke, Leiter der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel und Dr. Dirk Härdrich, Bildungsdezernent der Stadt Salzgitter, einrahmende Grußworte. Anschließend stellten Kerstin Behrens, Anastasya Selensky und Buket Özcan, Lehrerinnen und Schulsozialarbeiterin an der Gottfried-Linke-Realschule, ihre Erfahrungen über das Projekt vor. Seit Oktober 2022 sind an der Gottfried-Linke-Realschule als Pilotschule in Salzgitter Medienscouts im Einsatz. Acht Schülerinnen und Schüler des dortigen 8. und 9. Jahrgangs sind bereits ausgebildet worden und schilderten ihre ersten Erfahrungen. Nach den engagierten Erzählungen der Scouts richtete der Schulleiter, Niklas Nowacki, das Wort an die anwesenden Gäste, um seine Perspektive beizutragen und gleichzeitig unter den anwesenden Schulvertreterinnen und -vertretern Unterstützung und den Mut zur Beteiligung zu wecken.

Unterstützt wird dieses Projekt vom örtlichen Präventionsrat. Der Verein: "Wir helfen Kindern" hat das Projekt finanziell überhaupt ermöglicht.

Als externe Referenten wirken die AWO Beratungsstelle Salto zum Thema Mediensucht und die Stadtbibliothek zum Thema Fake News am Projekt aktiv mit.

Bei Fragen zum Projekt steht Frau Claudia Kramer unter claudia.kramer@polizei.niedersachsen.de zur Verfügung.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell