Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 07.02.2023:

Peine (ots)

Verkehrsunfall an der Autobahnauffahrt

Gegen 11:00 Uhr am 06.02. kollidierte ein 62-jähriger Audi-Fahrer an der Autobahnabfahrt Peine mit einem entgegenkommenden Citroen. Der 39-jährige Fahrer des Citroen kam aus Richtung der Dieselstraße und wollte auf die Autobahn in Richtung Hannover auffahren. Der Audi-Fahrer kam von der A2 und wollte nach links Richtung Stederdorf abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei beide Fahrer unverletzt blieben. Die Autos mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden liegt bei rund 16.000 Euro.

